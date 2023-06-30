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В «Татнефти» создали комиссию для расследования ЧП с гибелью сотрудников компании
Для расследования инцидента в селе Старое Маврино Заинского района РТ, в результате которого погибли два человека, оперативно создана специальная комиссия, рассказали в пресс-службе «Татнефти».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что во время очистки на установке нефтегазодобывающего управления «Елховнефть» в селе Старое Маврино погибли два человека. По предварительным данным, мужчина и женщина занимались очисткой нефтяного резервуара. В какой-то момент он рванул, начался пожар. Погибли начальник участка и оператор.
В настоящее время следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. Сотрудники ведомства проводят осмотр места происшествия.
«Мы выражаем искренние соболезования родным и близким погибших. Компания окажет всю необходимую помощь и поддержку их семьям», – отметили в «Татнефти».
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