В Заинском районе Татарстана рванул нефтяной резервуар, погибли два человека

Во время очистки на установке нефтегазодобывающего управления «Елховнефть» в селе Старое Маврино погибли два человека. Эту информацию «Татар-информу» подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, мужчина и женщина занимались очисткой нефтяного резервуара. В какой-то момент он рванул, начался пожар. Погибли начальник участка и оператор.