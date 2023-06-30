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Происшествия 30 июня 2023 11:38

В Заинском районе Татарстана рванул нефтяной резервуар, погибли два человека

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Во время очистки на установке нефтегазодобывающего управления «Елховнефть» в селе Старое Маврино погибли два человека. Эту информацию «Татар-информу» подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, мужчина и женщина занимались очисткой нефтяного резервуара. В какой-то момент он рванул, начался пожар. Погибли начальник участка и оператор.

#заинский район рт
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