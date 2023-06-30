В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели рабочих на нефтяном предприятии

В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели рабочих во время работ на нефтяном предприятии. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как установили следователи, сегодня утром в Заинском районе на территории предприятия «Елховнефть» в результате возгорания, произошедшего во время исследования резервуара для повторного заполнения нефтяными продуктами, погибли двое рабочих 1976 и 1987 г.р.

В настоящее время следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

Сотрудники ведомства проводят осмотр места происшествия. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.