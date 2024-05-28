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В «Татмедиа» прошел спецпоказ фильма «Ибн Фадлан»
В здании «Татмедиа» прошел специальный показ документально-игрового фильма «Ибн Фадлан». Мероприятие было организовано при поддержке интернет-портала «Миллиард.Татар».
Были продемонстрированы игровые фрагменты ленты, которые сопровождались комментариями создателя картины режиссера Айназа Мухаметзянова и ведущего научного сотрудника Института истории им. Марджани Искандера Измайлова.
«Очередной пример того, что художественный фильм интереснее сухой исторической правды», — описал свои впечатления Измайлов.
Показ прошел под эгидой научно-образовательного лектория, проводимого «Миллиард.Татар». Необычный формат призван заинтересовать зрителя в изучении национальной истории.
Напомним, в рамках лектория 21 мая также прошла лекция на тему принятия ислама Волжской Булгарией, а 7 мая — лекция, посвященная борьбе Мусы Джалиля с нацизмом.
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