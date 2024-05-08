«Не татарский Джеймс Бонд»: В музее М. Джалиля рассказали о борьбе татар с фашизмом

В музее-квартире татарского поэта, автора «Моабитских тетрадей» Мусы Джалиля 7 мая прошла лекция «Джалиль, Курмаш и другие. Как татары боролись с фашизмом». О значении восстания, поднятого в рядах нацистких легионов «Идель-Урал», говорил директор института татарской энциклопедии, академик АН РТ Искандер Гилязов. Мероприятия организовано интернет-порталом «Миллиард.Татар».

Вечер памяти прошел в музее-квартире Джалиля — улица Горького, 17, квартира 28, четвертый этаж. Здесь поэт прожил менее двух лет. Именно отсюда Муса Джалиль и был мобилизован в ряды Красной Армии в 1941 году, а после окончания курсов политработников в 1942-м он покинул Казань в последний раз.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Уже через полгода службы в ходе Любанской наступательной операции он был ранен и взят в плен, где присоединился к подпольному антифашистскому движению в качестве культурного организатора. Его имя было широко известно в ТАССР и стало объединяющим фактором для участников антифашистского подполья.

Об этом движении и шла речь в лекции Искандера Гилязова. Вокруг деятельности Джалиля в составе легиона ходит очень много слухов.

«В некоторых пьесах он предстает чуть ли не придворным поэтом Гитлера. А несколько лет назад мне приходилось читать сценарий московских авторов, в котором Джалиль представлен неким Джеймсом Бондом. Тревожно, что мы начинаем весьма легкомысленно относиться к важным сюжетам нашей истории», — начал Гилязов свое выступление.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

До начала войны немцы даже не предполагали, что кто-то кроме них будет держать в руках оружие. Но в 1942 году на территории Польши формируются Восточные легионы из военнопленных. Их было шесть: Туркестанский, Кавказско-мусульманский, Армянский, Грузинский и Волго-татарский «Идель-Урал».

«Во многом это была вынужденная мера — циничная авантюра. Согласно документам тех лет, это было сделано, чтобы “сберечь немецкую кровь”», — пояснил академик.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В изложении некоторых немецких теоретиков, народы в составе легионов были готовы подняться на борьбу против своих колонизаторов в лице Советского Союза. Однако уже 825-й батальон, первый из семи в составе Волго-татарского легиона, показал свою ненадежность. В феврале 1943-го в районе Витебска поднялось восстание, после которого 600 легионеров присоеднились к белорусским повстанцам, а остальные батальоны «Идель-Урала» были распущены или переведены в тыл.

«Но среди подпольщиков оказался предатель, и эта группа была арестована. Хочу заострить ваше внимание на приговоре», — продолжил Гилязов.

По решению Имперского суда Германии 11 человек были приговорены к казни путем отсечения головы по обвинению в бегстве, дезертирстве, разложении Вермахта и ослаблении военной мощи Германии. Это были: Муса Джалиль, Гайнан Курмашев, Абдулла Алиш, Абдулла Баттал, Гариф Шабаев, Зиннат Хасанов, Ахмет Симаев, Ахат Аднашев, Фуат Булатов, Салим Бухаров, Фуат Сайфельмулюков.

«В свое время, когда я отправлялся в Германию, посещал архивы, у меня была мечта. Я хотел найти новые документы, посвященные Мусе Джалилю», — поделился Искандер Гилязов.

В архивах МИД Германии мечта Гилязова исполнилась. Он нашел серию запросов от мая-июля 1944 года, в которых шла речь о смягчении приговора для организаторов восстания. Эти служебные документы долгое время находились под грифом секретности и не были предназначены для широкой публики. Гилязов считает, что эта переписка имеет важное значение для оценки деятельности татарских подпольщиков против размножения Восточных легионов.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

«Если мы пощадим их, этого не поймут другие легионеры. Среди них будут распространяться слухи о мягкости немецкой стороны по отношению к подобным преступлениям. Наше Министерство выражает серьезные сомнения относительно смягчения этого приговора», — говорится в ответе Восточного министерства Альфреда Розенберга.

Точку поставили в августе 1944 года. Группа Джалиля-Курмаша была казнена в тюрьме Плетцензее в Брелине.

Тюрьма Плетцензее предназначена для содержания особо опасных преступников. В одном из его флигелей было казнено 2883 человека, 25 из которых – советские граждане. Их казнили на гильотине.

«Это жуткая страница истории. Но мы должны понимать, какой вред группа Джалиля-Курмаша нанесла Германии. То, что они сделали — настоящий подвиг», — закончил Гилязов.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

После лекции немногочисленные слушатели задавали вопросы о роли Джалиля, его подвиге в деятельности подпольной организации, но Искандер Гилязов никогда не считал себя «джалилистом». Достаточно «Моабитских тетрадей», чтобы увидеть силу духа татарского поэта. В них 93 стихотворения, которые переведены более, чем на 60 языков. За них в 1957 году Муса Джалиль был посмертно награжден Ленинской премией.