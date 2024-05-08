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«Не татарский Джеймс Бонд»: В музее М. Джалиля рассказали о борьбе татар с фашизмом
В музее-квартире татарского поэта, автора «Моабитских тетрадей» Мусы Джалиля 7 мая прошла лекция «Джалиль, Курмаш и другие. Как татары боролись с фашизмом». О значении восстания, поднятого в рядах нацистких легионов «Идель-Урал», говорил директор института татарской энциклопедии, академик АН РТ Искандер Гилязов. Мероприятия организовано интернет-порталом «Миллиард.Татар».
Вечер памяти прошел в музее-квартире Джалиля — улица Горького, 17, квартира 28, четвертый этаж. Здесь поэт прожил менее двух лет. Именно отсюда Муса Джалиль и был мобилизован в ряды Красной Армии в 1941 году, а после окончания курсов политработников в 1942-м он покинул Казань в последний раз.
Уже через полгода службы в ходе Любанской наступательной операции он был ранен и взят в плен, где присоединился к подпольному антифашистскому движению в качестве культурного организатора. Его имя было широко известно в ТАССР и стало объединяющим фактором для участников антифашистского подполья.
Об этом движении и шла речь в лекции Искандера Гилязова. Вокруг деятельности Джалиля в составе легиона ходит очень много слухов.
«В некоторых пьесах он предстает чуть ли не придворным поэтом Гитлера. А несколько лет назад мне приходилось читать сценарий московских авторов, в котором Джалиль представлен неким Джеймсом Бондом. Тревожно, что мы начинаем весьма легкомысленно относиться к важным сюжетам нашей истории», — начал Гилязов свое выступление.
До начала войны немцы даже не предполагали, что кто-то кроме них будет держать в руках оружие. Но в 1942 году на территории Польши формируются Восточные легионы из военнопленных. Их было шесть: Туркестанский, Кавказско-мусульманский, Армянский, Грузинский и Волго-татарский «Идель-Урал».
«Во многом это была вынужденная мера — циничная авантюра. Согласно документам тех лет, это было сделано, чтобы “сберечь немецкую кровь”», — пояснил академик.
В изложении некоторых немецких теоретиков, народы в составе легионов были готовы подняться на борьбу против своих колонизаторов в лице Советского Союза. Однако уже 825-й батальон, первый из семи в составе Волго-татарского легиона, показал свою ненадежность. В феврале 1943-го в районе Витебска поднялось восстание, после которого 600 легионеров присоеднились к белорусским повстанцам, а остальные батальоны «Идель-Урала» были распущены или переведены в тыл.
«Но среди подпольщиков оказался предатель, и эта группа была арестована. Хочу заострить ваше внимание на приговоре», — продолжил Гилязов.
По решению Имперского суда Германии 11 человек были приговорены к казни путем отсечения головы по обвинению в бегстве, дезертирстве, разложении Вермахта и ослаблении военной мощи Германии. Это были: Муса Джалиль, Гайнан Курмашев, Абдулла Алиш, Абдулла Баттал, Гариф Шабаев, Зиннат Хасанов, Ахмет Симаев, Ахат Аднашев, Фуат Булатов, Салим Бухаров, Фуат Сайфельмулюков.
«В свое время, когда я отправлялся в Германию, посещал архивы, у меня была мечта. Я хотел найти новые документы, посвященные Мусе Джалилю», — поделился Искандер Гилязов.
В архивах МИД Германии мечта Гилязова исполнилась. Он нашел серию запросов от мая-июля 1944 года, в которых шла речь о смягчении приговора для организаторов восстания. Эти служебные документы долгое время находились под грифом секретности и не были предназначены для широкой публики. Гилязов считает, что эта переписка имеет важное значение для оценки деятельности татарских подпольщиков против размножения Восточных легионов.
«Если мы пощадим их, этого не поймут другие легионеры. Среди них будут распространяться слухи о мягкости немецкой стороны по отношению к подобным преступлениям. Наше Министерство выражает серьезные сомнения относительно смягчения этого приговора», — говорится в ответе Восточного министерства Альфреда Розенберга.
Точку поставили в августе 1944 года. Группа Джалиля-Курмаша была казнена в тюрьме Плетцензее в Брелине.
Тюрьма Плетцензее предназначена для содержания особо опасных преступников. В одном из его флигелей было казнено 2883 человека, 25 из которых – советские граждане. Их казнили на гильотине.
«Это жуткая страница истории. Но мы должны понимать, какой вред группа Джалиля-Курмаша нанесла Германии. То, что они сделали — настоящий подвиг», — закончил Гилязов.
После лекции немногочисленные слушатели задавали вопросы о роли Джалиля, его подвиге в деятельности подпольной организации, но Искандер Гилязов никогда не считал себя «джалилистом». Достаточно «Моабитских тетрадей», чтобы увидеть силу духа татарского поэта. В них 93 стихотворения, которые переведены более, чем на 60 языков. За них в 1957 году Муса Джалиль был посмертно награжден Ленинской премией.
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