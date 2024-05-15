«Не там, не тогда»: в музее Каюма Насыри рассказали о принятии ислама Волжской Булгарией

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

21 мая Татарстан будет праздновать 1 102-летие со дня принятия ислама в Волжской Булгарии, но многие историки согласятся с тем, что эта дата условна. Такое мнение выразил Фаяз Хузин, доктор исторических наук, сотрудник Института археологии им. А.Х. Халикова. В музее Каюма Насыри при поддержке интернет-портала «Миллиард.Татар» он прочитал лекцию на тему «Принятие булгарами ислама в 922 году».

«Ислам – это монотеистическая религия. И такие религии принимаются непросто. Народ, не достигший определенного уровня развития, остается язычным, примитивным», – сказал историк.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В 921 году хан Алмуш обращается к Багдадскому халифу с целью признания Волжской Булгарии мусульманским государством. Но у Алмуша был и другой интерес. На тот момент еще не было крепостей для защиты от хазар, и хан просил отправить также людей, знающих толк в строительстве.

В мае 922 года багдадское посольство прибыло в Булгарию. Арабский путешественник Ибн Фадлан отмечал в своих записях, что местный мулла неправильно поет азаны – значит, мечети в Булгарии на тот момент уже стояли. Ислам был здесь и раньше.

«Эта дата условна, однако с тех пор меняется отношение к болгарам. Принято считать, что ислам был принят благодаря торговым связям со Средней Азией», – продолжил Хузин.

Украинские археологи на реке Северский Донец нашли могильники середины VII века, приблизительно времен смерти пророка Мухаммеда. В те времена возникает кочевое объединение булгарских племен Великая Болгария Кубрат хана. Несмотря на то, что в основном это были язычники, там находят и мусульманские погребения.

За 30-40 лет своего существования племена распались. Часть племен ушла на Дунай, часть – к Средней Волге (устье реки Оки – впадение реки Камы – прим. Т-и). Вторая волна переселения болгар к Средней Волге прошла в ответ на принятие хазарским ханом Буланом иудаизма.

Еще на заре становления ислама как одной из трех мировых религий болгары были знакомы с обрядовыми практиками первых мусульман.

«Мухаммед был умным человеком и нашел верный способ объединить арабские племена. С точки зрения атеистов, он придумал новую религию», – размышляет Хузин.

В средние века подобный вывод кажется неизбежным.

Открытым также остается вопрос столицы домонгольской Волжской Булгарии. Уже в 920-х было известно о Суваре, Болгаре, Биляре.

«Раньше столицей я считал Биляр. Сейчас же я изучил русскую и западно-европейскую археологию. В домонгольский период понятие столицы еще не сложилось. Их было много. Где хан, царь или король – там и столица», – сделал вывод Фаяз Хузин.