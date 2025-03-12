news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 12 марта 2025 10:30

В Татарстане живут более 16 тысяч больных хроническим гепатитом

Читайте нас в
Телеграм

В Республике Татарстан на сегодня насчитывается около 5 тысяч больных хроническим гепатитом B и более 11 тысяч – гепатитом С. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РТ Флера Амрахова.

«Эти цифры демонстрируют серьезную проблему, которая требует особого внимания. Кабмином РТ утвержден межведомственный план мероприятий по профилактике и лечению гепатитов», – сказала Флера Амрахова.

Неделя с 10 по 16 марта объявлена Минздравом России неделей по борьбе с заражением и распространением хронического вирусного гепатита С.

#гепатит С #медицина #Роспотребнадзор по РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Юрист перечислил растения, выращивание которых на дачах запрещено

Юрист перечислил растения, выращивание которых на дачах запрещено

11 марта 2025
Масштабный террор: Россия подверглась самой массированной атаке дронов с начала СВО

Масштабный террор: Россия подверглась самой массированной атаке дронов с начала СВО

11 марта 2025