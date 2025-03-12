В Татарстане в 1,5 раза выросло число больных гепатитом С

Флера Амрахова

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По итогам прошлого года в Татарстане более 11 тыс. больных гепатитом С стоят на учете. По сравнению с 2023 годом это в 1,5 раза больше. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РТ Флера Амрахова.

«Рост количества больных не связан с повальной первичной заболеваемостью. Людей, которые ранее годами стояли на учете как носители антител к гепатиту С, при ухудшении состояния переводят в разряд больных этим хроническим заболеванием», – уточнила Флера Амрахова.