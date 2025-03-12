В Татарстане «молодеет» цирроз печени

Юлия Созинова

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане возраст больных циррозом печени снизился до 40-50 лет. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель главного врача по медицинской части РКИБ имени профессора Агафонова Юлия Созинова.

«Мы фиксируем достаточно большое количество вновь выявленных случаев гепатита С. Часть из них – уже с циррозом печени. Вирус гепатита долгое время протекает бессимптомно. Со временем он развивается в фиброз с исходом в цирроз печени. Эти исходы молодеют», – рассказала Созинова.

Специалист добавила, что случаи цирроза печени все чаще наблюдаются у лиц трудоспособного возраста. Это является серьезной проблемой для региона.

На пресс-конференции также было заявлено, что Татарстан – один из передовых центров в России по осуществлению пересадки печени. Татарстан – межрегиональный центр в этой сфере. На трансплантацию в республику прибывают жители Чувашии и Марий Эл.