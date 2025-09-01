Всероссийский проект «Тур для СВОих» завершился в Татарстане

С 29 августа по 1 сентября Республика Татарстан приняла участников спецоперации и их семьи в рамках всероссийского проекта «Тур для СВОих». Программа охватила Казань, Лаишевский и Зеленодольский районы.

75 военнослужащих из Ярославской, Ульяновской, Липецкой, Московской, Самарской областей, Республик Мордовия, Башкортостан и Татарстан получили уникальную возможность отдохнуть душой, восстановить силы и познакомиться с богатым культурным наследием региона.

Во время «Тура для СВОих» участники побывали на праздновании Дня республики и Дня города Казани, встретились с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым на мотопробеге «Два Кремля», посетили Казанский ипподром и исторические места – Казанский Кремль, мечеть Кул-Шариф, Старо-Татарскую слободу, Раифский монастырь.

Бойцы СВО приняли участие в патриотических акциях: встреча с юнармейцами, возложение цветов к Вечному огню, праздник «Десант выходного дня».

Участники тура обсудили вопросы поддержки и адаптации бойцов СВО во время круглого стола в исполкоме Казани. Кроме того, они ознакомились с промышленным потенциалом региона, посетив Зеленодольский завод имени А.М. Горького.

«"Тур для СВОих" – важный шаг на пути к созданию эффективной системы поддержки участников СВО и их семей. В Татарстане мы смогли показать, как можно объединить усилия государства, общественных организаций и бизнеса для достижения общей цели – оказания помощи тем, кто этого заслуживает. Мы надеемся, что наш опыт будет полезен и в других регионах России!» – поделилась автор проекта, председатель Регионального отделения «Первый патриот» в РТ Ирина Самолдина.

Фото: Пресс-служба Регионального отделения «Первый патриот» в РТ