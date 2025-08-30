Минниханов поучаствовал в мотофестивале «Два Кремля»

Мотофестиваль «Два Кремля», приуроченный к празднованию Дня города и республики, прошел в Казани. Одним из участников стал Раис Татарстана Рустам Минниханов, проехавший от площади 1 Мая до Дворца земледельцев на «Урале».

Здесь участников и гостей празднования ожидала специально подготовленная площадка фестиваля. Участие в мероприятии приняли мотоциклисты со всей страны и байкеры из дружественных стран. Отметим, что количество участников было таким, что при запущенных двигателях казалось, что над площадкой гремит гром, а на то, чтобы все выехали с парковки, потребовалось почти полчаса

Дневная мотошоу-программа была посвященная празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне. Для гостей фестиваля подготовили множество активностей: живую музыку, выставку мотоциклов времен войны, интерактивную реконструкцию эпизодов Великой Отечественной Войны, а также мотошоу и соревнования между байкерами.

Сам фестиваль проводится по инициативе московского мотоклуба «Красная Площадь», который имеет свою тактику развития активной молодежи, заинтересованной в мотокультуре. Участники клуба демонстрируют безопасное передвижение, уважительное отношение ко всем участникам дорожного движения с акцентом на профессиональное обучение и постоянное повышение навыков езды.

Отметим, что для Казани мотофестиваль «Два Кремля» стал уже традиционным событием во время празднования Дня города и республики. Он проходит уже в седьмой раз, и с каждым годом количество участников увеличивается.