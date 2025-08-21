Для участников СВО из разных регионов России проведут тур по Татарстану

Ветераны СВО из разных регионов России отправятся в тур по Татарстану. Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной проекту «Тур для СВОих», рассказала ⁠председатель Регионального отделения организации «Первый Патриот» в Республике Татарстан Ирина Самолдина.

Тур по Татарстану пройдет с 29 августа по 1 сентября. Участие в нем примут 75 военнослужащих из Ярославской, Ульяновской, Липецкой и Московской областей, Мордовии, Башкортостана и Татарстана.

«Цель проекта – поддержка психологического здоровья, социальная адаптация и реабилитация участников СВО и их семей через объединяющий культурно-исторический и активный отдых», – поделилась Ирина Самолдина.

Стартует тур в санатории «Санта» Лаишевского района. В программе: экскурсии, посещение праздничных мероприятий в честь Дня города и многое другое.

«У нас уже есть опыт проведения подобных маршрутов – мы организовывали тур по Золотому кольцу России. Участники тура посетили Сергиев Посад, Ярославль, Москву, были и патриотические мероприятия, мы прикоснулись к истории этих городов. Поддержка со стороны местных властей и региональных организаций позволила нам реализовать этот проект», – рассказала ⁠председатель Регионального отделения организации «Первый Патриот».