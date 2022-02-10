В Татарстане зарегистрированы еще две смерти от коронавируса

Еще двое жителей Татарстана стали жертвами коронавируса —один мужчина и одна женщина. Общее число официально зарегистрированных жертв Covid-19 в республике на 10 февраля 2022 года достигло 1640, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Умерших 1640, из них подтверждено за сутки — два <…>», — проинформировали в ведомстве.

От коронавируса скончались мужчина 1937 года рождения и женщина 1938 года рождения.

При этом в республике продолжает расти заболеваемость Covid-19, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Согласно данным Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 наблюдается в большинстве регионов России, включая и Татарстан. По информации статистического ведомства, за декабрь 2021 года от Covid-19 умерли более 600 татарстанцев.