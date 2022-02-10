В Татарстане выявлено 1725 случаев заражения коронавирусом — антирекорд побит вновь

В Татарстане за минувшие сутки вновь зарегистрировано максимальное число новых случаев коронавируса Covid-19 с начала пандемии — 1725. Среди заболевших — 101 ребенок, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Двести сорок шесть человек госпитализировано, 1479 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 1190 человек. В Набережных Челнах отмечено 126 случаев болезни, а в Алексеевском районе — 41. Всего инфицированные выявлены в 36 муниципалитетах региона.

Таким образом, по данным на 10 февраля 2021 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 60 489 случаев заболевания. Выздоровел 42 581 житель Татарстана, причем 927 излечились за минувшие сутки.

Вакцинированы в общей сложности 2 427 942 татарстанца, прирост числа вакцинаций за день составил 3020. Обеими дозами привит 1 896 321 человек. Прошли ревакцинацию 211 909 жителей республики.

В России заболеваемость коронавирусом также продолжает расти из-за распространения омикрон-штамма. Сегодня выявлено почти 200 тыс. случаев Covid-19, о чем сообщало ИА «Татар-информ».