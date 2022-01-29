Росстат: В Татарстане за 2021 год скончались более 60 тыс. человек

За 2021 год в Татарстане скончался 60 301 человек. Это на 11,1% больше, чем в 2020-м, когда в республике умерли 54 276 человек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

При этом рождаемость в Татарстане снизилась на 1,6%: в 2021 году в регионе родились 40 936 детей по сравнению с 41 598 в 2020-м. Естественная убыль населения республики в минувшем году достигла 19 365 человек по сравнению с 12 678 годом ранее.

Таким образом, на фоне пандемии коронавируса в Татарстане в 2021 году коэффициент рождаемости составил 10,5 на 1000 населения по сравнению с 10,7 в 2020-м. Коэффициент смертности увеличился до 15,5 на 1000 населения с 13,9, а коэффициент естественной убыли составил -5,0 по сравнению с -3,2.

Вместе с тем в декабре 2021 года в республике уменьшилось число умерших от SARS-CoV-2 по сравнению с ноябрем. Коронавирус стал основной причиной смерти 616 человек. Патоген был идентифицирован лишь у 245 из них, а у 371 он не выявлен.

Помимо этого, у 64 скончавшихся в ноябре жителей республики Covid-19 определен как сопутствующее заболевание. Только в двух случаях он повлиял на итоговый смертельный исход.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в 2021 году естественная убыль населения в России составила 1,04 млн человек.