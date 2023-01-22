В Татарстане зарегистрировано 66 случаев коронавируса

В Татарстане вновь чуть выросла регистрируемая заболеваемость коронавирусом. Сегодня подтверждено 66 случаев заражения Covid-19 по сравнению с 65 накануне, это следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 15 заболевшим, тогда как за день до этого в больницы были доставлены 29 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 194 617 татарстанцев.

При этом в общей сложности удалось выздороветь 191 941 жителю республики, в том числе 37 — за последние сутки (днем ранее сообщалось о 23 излечившихся больных).

Общее число официально признанных в республике смертей от Covid-19 по-прежнему равняется 2010. Последний раз информация о летальном исходе публиковалась 20 января.

Необходимо отметить, что Росстат еще в октябре 2022 года перестал обнародовать собственные данные о смертях от SARS-CoV-2. Как правило, в большинстве случаев они отличались от данных субъектов Федерации в большую сторону. Так, по информации Минздрава РТ , в прошлом году Covid-19 стал лишь шестой из причин смерти жителей Татарстана.

В целом по России число инфицированных коронавирусом за день увеличилось на 5729 человек. Поправился 4021 пациент. Госпитализированы с Covid-19 427 заболевших. Зарегистрирован как скончавшийся от этой болезни 41 человек.