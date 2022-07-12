В Татарстане зарегистрировано 38 случаев коронавируса

В Татарстане выявлены 38 случаев заражения коронавирусом Covid-19 по сравнению с 39 накануне. Это следует из данных, размещенных на сайте стопкоронавирус.рф.

Госпитализация потребовалась 71 заболевшему, тогда как за предыдущий день в больницы были доставлены 35 человек.

Всего по данным на 12 июля 2022 года с начала пандемии в Татарстане официально подтверждено 153 046 случаев заболевания. Выздоровели 149 620 жителей республики, причем за последний день излечились 69 пациентов (за день до этого таковых было 22).

За минувшие сутки в регионе официально не зарегистрировано ни одного нового умершего от коронавируса. Таким образом, общее число признанных скончавшимися от Covid-19 в Татарстане по-прежнему равняется 1996.

При этом данные Росстата показывают, что разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 отмечается в большинстве регионов страны. Так, за май 2022 года от него и с ним в России умерли 7049 человек, в 5264 он был основной или предполагаемой основной причиной смерти.

Действие Covid-ограничений в Татарстане приостановлено с 8 июля. Вместе с тем Президент РТ Рустам Минниханов поручил нарастить темпы вакцинации от коронавируса в республике.