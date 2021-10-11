В Татарстане заполняемость спортивных объектов может составить до 70% при ряде условий

В Татарстане повысили возможную заполняемость спортивных арен до 70% вместо 50% при условии соблюдения ряда новых ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта РТ.

«Весь персонал, организовывающий мероприятие, должен быть вакцинирован. Если сотрудники, не имея на то оснований, не выполняют это условие, возможна посещаемость только в пределах не более 50% от общего количества зрительских мест, но не более 500 человек. Также при входе посетители должны предоставить QR-код о вакцинации или о перенесенном коронавирусе, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания к вакцинированию, подтвержденные справкой медицинской организации», — рассказали в пресс-службе.

При этом принимающая сторона должна обеспечить соответствующий контроль. Подобная система уже была опробована на матче Россия — Словакия, прошедшем в Казани.

Что касается спортивных объектов массового пользования, то для них предусмотрены такие же меры.

При этом ученики спортивных школ младше 18 лет могут посещать тренировки в прежнем режиме при соблюдении мер безопасности, таких как масочный режим и социальная дистанция.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в «Татнефть Арену» пустят 70% зрителей. В Татарстане сегодня ввели обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции.