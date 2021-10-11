В «Татнефть Арену» пустят 70% зрителей

В «Татнефть Арену» на хоккей будут запускать 70% зрителей от полной заполняемости трибун. Домашние матчи казанского «Ак Барса» в КХЛ с 11 октября разрешено проводить при соответствующем числе болельщиков, сообщает пресс-служба клуба.

Доступ на арену будет разрешен зрителям только при предъявлении QR-кода, подтверждающего факт вакцинации против коронавируса или перенесенной болезни.

Вместимость «Татнефть Арены» на хоккейных матчах составляет 8900 человек. Таким образом, игры смогут посетить до 6230 болельщиков.

Ближайший домашний матч «Ак Барс» проведет 17 октября против хабаровского «Амура». Завтра казанцы сыграют в Уфе второй в сезоне матч «зеленого дерби» против «Салавата Юлаева».

В таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает четвертое место, имея в активе 23 очка в 17 матчах.

В Татарстане с сегодняшнего дня вступили в силу новые ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса. Посетить многие места можно только при наличии QR-кода. О том, как его получить, ранее писало ИА «Татар-информ».