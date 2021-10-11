Татарстан вслед за регионами России объявил обязательную вакцинацию против коронавируса

С сегодняшнего дня в Татарстане, как и во многих других регионах, объявили обязательную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Эпидемиологическая ситуация в Татарстане неблагополучная

С сегодняшнего дня в Татарстане, как и во многих других регионах, объявили обязательную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану, соответствующее постановление подписала главный санитарный врач республики Марина Патяшина. На такую меру подтолкнула неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости Covid-19 в Татарстане.

С начала сентября в республике наблюдается еженедельный рост заболеваемости, с увеличением темпа прироста. Ежедневный темп прироста увеличился в 2,2 раза Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«На 10 октября зарегистрировано 27 836 случаев Covid-19, показатель составил 714,8 на 100 тысяч населения. С начала сентября в республике наблюдается еженедельный рост заболеваемости, с увеличением темпа прироста. Ежедневный темп прироста увеличился в 2,2 раза. Доля внебольничных пневмоний, вызванных Covid-19, увеличилась на 20,3%», – говорится в постановлении Роспотребнадзора Татарстана.

Какие категории населения подлежат обязательной вакцинации

Обязательной вакцинации подлежат жители республики 60 лет и старше, работники медицинских, образовательных и социальных учреждений, а также те, кто живет в социальных организациях.

Сотрудники организаций транспорта и транспортной инфраструктуры. Сотрудники сферы энергетики, промышленных и строительных предприятий, организаций сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через границу, работники судебных органов.

Лица, работающие вахтовым методом, волонтеры.

Военнослужащие и призывники. Государственные и муниципальные служащие.

Также это касается работников сферы услуг: салонов красоты, СПА-салонов, салонов массажа, соляриев, парикмахерских, бань, спортивных учреждений, объектов бытовых услуг – прачечных, ателье, химчисток.

Сотрудники сферы торговли и общественного питания, банков, почты, такси, салонов сотовой связи, организаций сферы ЖКХ.

С 9 ноября от работы должны быть отстранены сотрудники, не прошедшие первый этап вакцинации. С 7 декабря – не получившие второй компонент вакцины против новой коронавирусной инфекции Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Кроме того, обязательная вакцинация касается работников музеев, кино, концертных и выставочных залов, библиотек, досуговых и развлекательных центров, детских лагерей, сферы туризма, работников СМИ, аптек, ветеринарных клиник, гостиниц, автосервисов, служб доставки, студентов, которые проходят производственную практику за пределами вузов и ссузов.

До 6 декабря руководители организаций должны обеспечить вакцинацию сотрудников вторым компонентом.

«С 9 ноября от работы должны быть отстранены сотрудники, не прошедшие первый этап вакцинации. С 7 декабря – не получившие второй компонент вакцины против новой коронавирусной инфекции», – объяснили агентству в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

Постановление не распространяется на тех жителей республики, у которых документально оформлены противопоказания к вакцинации.

В коллективах должны быть привиты не менее 80% сотрудников, учитывая и тех, кто переболел Covid-19 в последние полгода.

Министерство здравоохранения РТ примет меры для организации вакцинации на дому татарстанцев старше 60 лет.

Российские регионы вводят обязательную вакцинацию

Напомним, что в Москве еще летом ввели обязательную вакцинацию. Столица стала первой в России, где пошли на такие меры. В тот же день к ней присоединилось и Подмосковье.

Из открытых источников, к началу августа больше половины регионов страны объявили об обязательной вакцинации отдельных категорий населения.

Причем, как сообщает РБК, 21 регион обязался привить эти категории населения до середины-конца августа, еще 18 регионов должны были закончить вакцинацию в середине сентября.

В Тамбовской области 3 октября постановили до начала ноября привить 100 процентов из тех, кто подлежит обязательной вакцинации.

К началу августа больше половины регионов страны объявили об обязательной вакцинации отдельных категорий населения Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Сегодня утром в СМИ и телеграм-каналах начала появляться информация о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан в разных регионах России.

Около 9 утра ее объявил Приморский край.

Сразу за ними о введении обязательной вакцинации сообщили жителям Еврейской автономной области. Главный санитарный врач региона подписал постановление, согласно которому работники здравоохранения, образования, социальной сферы должны быть привиты вакциной от коронавируса.

Оперативный штаб сообщил, что заболеваемость Covid-19 в Москве за две недели выросла в полтора раза, число госпитализаций увеличилось вдвое.

Ближе к 11 часам дня стало известно, что обязательная вакцинация для отдельных групп населения введена в Новгородской области.

Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для работников образования, здравоохранения и соцзащиты, общепита и торговли, культурных и спортивных заведений, общественного транспорта началась и в Чувашии.