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В Татарстане замедлился рост цен на авто, но увеличился — на их мойку
В июне в Татарстане замедлился рост цен на бензин, новые автомобили отечественных марок и подержанные иномарки год к году, но ускорился в годовом выражении рост цен на мойку машин. Об этом сообщает Отделение — Национальный банк по РТ Волго-Вятского главного управления Банка России.
Такая разница вызвана выросшими расходами автомоек, в том числи и на оплату труда. Эти сервисы учли увеличение затрат при назначении цен на свои услуги, пояснили в Нацбанке РТ.
В целом годовая инфляция в республике, в отличие от большинства регионов Приволжского федерального округа, в июне текущего года практически не изменилась, достигнув 8,46% (увеличение на 0,03 процентных пункта по сравнению с маем). При этом она оказалась ниже, чем в целом по России (8,59%).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане ощутимо подорожал бензин АИ-98.
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