В Татарстане зафиксировали укусы клещей во всех районах, кроме Кайбицкого

В Татарстане почти 4 тыс. человек обратились к медикам после присасывания клещей, паразиты успели покусать жителей почти всех районов республики. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«С начала эпидемического сезона на 17 июня в медицинские организации Татарстана по поводу присасывания клещей обратились 3873 человека, из них 984 ребенка до 14 лет. Укусы клещей зарегистрированы во всех муниципальных образованиях республики, кроме Кайбицкого района», – отметили в пресс-службе.

Количество обратившихся к медикам на 13% ниже аналогичного периода прошлого года, оно находится на уровне среднего многолетнего показателя.

Чаще всего к медикам обращались дачники — 37,4% случаев. Также татарстанцы «цепляли» клещей в лесных массивах — 28,6%, в луговых зонах — 16% и личных подсобных хозяйствах – 10,2%.

В Татарстане еженедельно мониторят обстановку по клещевому вирусному энцефалиту и другим инфекциям, которые переносят паразиты.

«За текущий период 2021 года исследовано 1036 клещей, снятых с людей, выделен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза в 255 клещах — 24,6%, вирус клещевого энцефалита выделен в одном клеще», – добавили в ведомстве.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в этом году два человека с энцефалитом приехали в РТ после отдыха в Башкирии.

По данным Роспотренадзора, на 103% от запланированных территорий провели противоклещевые обработки.

Подробнее о том, как поступить, если присосался клещ, читайте по ссылке.