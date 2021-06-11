Две жительницы Татарстана заболели клещевым энцефалитом после поездки в Башкирию

Две женщины из Татарстана заболели клещевым энцефалитом после поездки в леса Башкортостана. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Молодые женщины были не вакцинированы. [Они] вернулись на территорию Республики Татарстан, и диагноз „клещевой энцефалит“ был поставлен. Заболевание небезобидное, заболевание довольно тяжелое», — заметила спикер.

Всего с начала эпидемического сезона из-за присасывания клещей к медикам обратились 3 404 жителя Татарстана. Главный санитарный врач РТ отметила, что этот показатель ниже прошлогоднего.

Чаще всего татарстанцы возвращались с клещами со своих садовых участков — так укусы получили 37% обратившихся за помощью, а также из лесов — 29%.

В лабораториях исследовали 913 клещей, снятых с людей. Энцефалит нашли в одном из них, а еще в 222 обнаружили клещевой боррелиоз. Восемь жителей республики успели заразиться боррелиозом.