Присосался клещ - что делать? : советы татарстанцам, как избежать энцефалита и боррелиоза

Почти 500 татарстанцев уже обратились к медикам после укусов клещей

Жители Татарстана в этом сезоне уже начали обращаться в больницы и поликлиники, обнаружив на себе клещей.

«С начала теплого сезона за медицинской помощью по поводу присасывания клещей в Татарстане обратились 475 человек, что не превышает среднемноголетних показателей», — сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Противоклещевой иммуноглобулин ввели 163 пострадавшим от укусов паразитов, 76 из них дети. В Роспотребнадзоре РТ отметили, что случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) и другими инфекциями, которые переносят клещи, в республике в этом году пока нет.

Ежегодно по республике регистрируют около 9-10 тысяч случаев присасывания клещей. Кусают татарстанцев в основном в лесах на эндемичных территориях.

А эндемичны по клещевому энцефалиту 28 районов республики: Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алькеевский, Алексеевский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский, Елабужский, Заинский, Лениногорский, Менделеевский, Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Сабинский, Спасский, Тукаевский, Тюлячинский, Чистопольский, Черемшанский, Ютазинский, Высокогорский, Верхнеуслонский, Лаишевский районы, а также города Казань и Набережные Челны.

По клещевому боррелиозу эндемична вся территория Татарстана.

«За текущий период в республике противоклещевые обработки проведены на площади в 423 гектара», — добавили в ведомстве.

Боррелиоз нашли у пятой часть проверенных в лаборатории клещей

Сезон присасывания клещей в республике ежегодно начинается в апреле и заканчивается в октябре. Пик их численности наблюдают в РТ в конце мая-июне. К примеру, в прошлом году к 28 мая к медикам из-за присасывания членистоногих обратилось 2,6 тысячи человек.

Повторный всплеск активности паразитов ждет татарстнцев в конце августа-сентябре.

В этом году в лабораториях исследовали 142 клеща, снятых с людей. Клещевой вирусный энцефалит в образцах не обнаружили, а возбудители боррелиоза нашли в 29 исследованных клещах — это 20,4%.

В этому году в Татарстане привили против клещевого энцефалита чуть больше 2,2 тысячи человек, из них 162 ребенка. Прививку можно сделать в любое время года, однако врачи говорят, что эффективнее это сделать до начала сезона.

И, конечно, на прогулках в лесу важно соблюдать противоклещевой дресс-код, на открытые участки тела может с легкостью попасть паразит и пробраться в благоприятное для присасывания место.

Что делать, если впился клещ?

Врачи советуют при укусе клеща обратиться за квалифицированной помощью и сделать это как можно быстрее.

«Если есть возможность обратиться в медицинское учреждение, это необходимо сделать, как можно быстрее. Тогда обращаться либо в травматологический пункт, либо к врачам-хирургам в поликлинике, где произведут обработку раны, удаление клеща и назначат соответствующие лечение», — рассказал главный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Для профилактики боррелиоза назначают антибиотики. Если будет подозрение на энцефалит, лучше направить изъятого клеща на лабораторное исследование в Центр гигиены и эпидемиологии.

В Роспотребнадзоре добавили, что в случае, если до медиков тяжело добраться, можно извлечь клеща и самостоятельно. Место укуса необходимо продезинфицировать йодом или спиртом, дальше захватить кровососущее пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату, круговыми, плавными движениями достать паразита.

«Извлеченного клеща упаковать в герметично закрывающуюся тару и доставить его на исследование на клещевые инфекции на возмездной основе в Центр гигиены и эпидемиологии по адресу: Казань, ул. Сеченова, д. 13а», — проинформировали в ведомстве.

По телефонам (843) 221-79-12, 221-79-79 можно узнать информацию о стоимости и условиях принятия клеща на экспертизу. Цена составит от полутора до двух тысяч рублей, в зависимости от количества проверяемых инфекций.

Если энцефалит подтвердится, то прием иммуноглобулина поможет только в первые четыре дня после укуса кровососущего. Именно поэтому очень важно вовремя обратиться к специалистам и доставить клеща на проверку.

Для домашних животных клещи опасны вдвойне

Для кошек и собак присасывание клещей опасно, ведь они переносят пироплазмоз – страшное для братьев наших меньших заболевание. В случае с животными необходима профилактика – своевременная обработка животных.

«Надо своих животных обрабатывать, не только защищая их от клеща, но и защищая дом от клещей. Животные могут их перенести в дом», — отметила ветеринар Александра Чернышева.

Такие обработки желательно проводить круглогодично, потому что многие виды кровососущих могут выживать зимой, к примеру, в будках. Ветеринар отметила, что часто приводят животных с пироплазмозом в январе – феврале.

«Очень часто приходят люди, приводят животных и говорят: „Нас укусил клещ, у нас тоже энцефалит“. Нет, совершенно другой патогенез развития заболевания. Если у людей страдает нервная система, головной мозг, то у собак при пироплазмозе прежде всего развиваются анемия, кислородное голодание. Грубо говоря, «летят» почки, другие органы — все это приводит к гибели», — рассказала ветврач.

Если вы обнаружили клеща на вашем любимце, и вы не проводили обработку от клещей заранее, то важно, как можно быстрее, привести его к специалисту, потому что самостоятельно животное с болезнью справиться не сможет.