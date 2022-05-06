В Татарстане за сутки выявлено 200 случаев Covid-19

В Татарстане зафиксировано 200 новых случаев заболевания коронавирусом Covid-19. Из числа заболевших 94 пациента госпитализированы. Это следует из данных, размещенных на сайте стопкоронавирус.рф.

Таким образом, по данным на 6 мая 2022 года с начала пандемии в республике официально подтвержден 145 861 случай заболевания. Выздоровел 139 961 житель Татарстана, причем 209 человек излечились за минувшие сутки.

За день в регионе официально не зарегистрировано ни одной новой жертвы SARS-CoV-2. Общее число признанных скончавшимися от коронавируса в республике равняется 1986.

При этом, согласно данным Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от Covid-19 наблюдается в большинстве субъектов Федерации.

Ранее Президент РТ Рустам Минниханов призвал обеспечить строгое соблюдение противоэпидемиологических требований в трудовых коллективах, образовательных учреждениях и на транспорте. Масочный режим власти Татарстана отменять не планируют.