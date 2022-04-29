В Татарстане не планируют отменять масочный режим

Отмена масочного режима в Татарстане станет возможна, когда ограничительную меру упразднят на уровне Российской Федерации. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Масочный режим закреплен постановлением главного санитарного врача Российской Федерации №31, оно действует на территории Российской Федерации», – объяснила она.

Отмена или послабление этого эпидемиологического режима также может быть только на федеральном уровне.

По словам Любови Авдониной, про маски жители не должны забывать, время расслабляться ещё не настало, а проверки соблюдения режима продолжаются.