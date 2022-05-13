В Татарстане за сутки выявлено 187 случаев коронавируса

В Татарстане зафиксировано 187 новых случаев заболевания коронавирусом Covid-19 по сравнению с 189 накануне. Из числа заболевших 92 пациента госпитализированы, тогда как вчера таковых было 73. Это следует из данных, размещенных на сайте стопкоронавирус.рф.

Соответственно, по данным на 13 мая 2022 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 147 212 случая заболевания. Выздоровел 141 331 житель Татарстана, причем 263 человека излечились за минувшие сутки.

За день в регионе официально зарегистрирован один новый умерший от SARS-CoV-2. Таким образом, общее число признанных скончавшимися от коронавируса в республике достигло 1990.

При этом, согласно данным Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от Covid-19 наблюдается в большинстве субъектов Федерации.

Президент РТ Рустам Минниханов ранее призвал обеспечить строгое соблюдение противоэпидемиологических требований в трудовых коллективах, образовательных учреждениях и на транспорте. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко недавно предупредил о вероятности возникновения новых штаммов коронавируса.