В Татарстане за сутки выявили 68 случаев коронавируса

В Татарстане продолжает снижаться заболеваемость Covid-19. За последние сутки зарегистрировано 68 случаев заражения коронавирусом по сравнению с 71 накануне. Это следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 52 заболевшим, тогда как за день до этого в больницы были доставлены 40 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заразился 195 301 татарстанец.

При этом в общей сложности удалось выздороветь 192 244 жителям республики, в том числе 19 — за последние сутки (днем ранее сообщалось о 67 излечившихся больных).

Общее число официально признанных в республике смертей от Covid-19 по-прежнему равняется 2010. Последний раз информация о летальном исходе публиковалась 20 января.

Необходимо отметить, что Росстат еще в октябре 2022 года перестал обнародовать собственные данные о смертях от SARS-CoV-2. Обычно они отличались от данных субъектов Федерации в большую сторону. Так, по информации Минздрава РТ , в прошлом году Covid-19 оказался лишь шестой из причин смерти жителей Татарстана.

В целом по России число инфицированных коронавирусом за день увеличилось на 8504 человека. Поправились 6729 пациентов. Госпитализированы с Covid-19 1169 заболевших. Зарегистрирован как скончавшийся от этой болезни 41 человек.