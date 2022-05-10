В Татарстане за сутки вновь выявили 195 случаев Covid-19

В Татарстане, как и накануне, зафиксировано 195 новых случаев заболевания коронавирусом Covid-19. Из числа заболевших 34 пациента госпитализированы. Это следует из данных, размещенных на сайте стопкоронавирус.рф.

Соответственно, по данным на 10 мая 2022 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 146 643 случая заболевания. Выздоровели 140 666 жителей Татарстана, причем 201 человек излечился за минувшие сутки.

За день в регионе официально не зарегистрировано ни одной новой жертвы SARS-CoV-2. Таким образом, общее число признанных скончавшимися от коронавируса в республике по-прежнему равняется 1989.

При этом, согласно данным Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от Covid-19 наблюдается в большинстве субъектов Федерации.

Президент РТ Рустам Минниханов ранее призвал обеспечить строгое соблюдение противоэпидемиологических требований в трудовых коллективах, образовательных учреждениях и на транспорте. Масочный режим власти Татарстана отменять не планируют.