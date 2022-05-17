В Татарстане за сутки почти втрое выросло число госпитализаций с коронавирусом

В Татарстане зафиксировано 183 новых случая заболевания коронавирусом Covid-19 по сравнению с 184 накануне. При этом госпитализированы 69 пациентов — почти втрое больше, чем вчера (24 человека). Это следует из данных, размещенных на сайте стопкоронавирус.рф.

Соответственно, по данным на 17 мая 2022 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 147 949 случаев заболевания. Выздоровели 143 100 жителей Татарстана, причем 365 человек излечились за минувшие сутки.

За день в регионе официально не зарегистрировано ни одного нового умершего от SARS-CoV-2. Таким образом, общее число признанных скончавшимися от коронавируса в республике по-прежнему равняется 1991.

Впрочем, из данных Росстата следует, что разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от Covid-19 наблюдается в большинстве субъектов Российской Федерации.

Президент РТ Рустам Минниханов ранее призвал обеспечить строгое соблюдение противоэпидемиологических требований на территории республики. Позднее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предупредил о рисках возникновения новых штаммов коронавируса.