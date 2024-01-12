Бензин в начале года в России поднялся в цене выше уровня инфляции

Рост цен на бензин в России в первые девять дней года оказался выше уровня инфляции — 0,45% против 0,26%. Об этом говорят данные Росстата.

В то же время повышение стоимости дизельного топлива оказалось ниже планки — 0,15%.

Так, средняя стоимость бензина АИ-92 по стране, по данным на 9 января, составила 50,51 рубля за литр, А-95 – 55,15 рубля, АИ-98 и выше – 68,59 рубля, а дизельного топлива – 64,47 рубля.

«За период с 1 по 9 января 2024 г. рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в 70 субъектах Российской Федерации. Более всего он подорожал в Псковской области — на 1,4%. Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 9 субъектах Российской Федерации. Более всего он подешевел в Республике Коми — на 1,3%», – говорится в сообщении.

Напомним, что с 17 ноября в России прекратил действовать временный запрет на экспорт бензина. В сентябре Президент России Владимир Путин поручил повысить эффективность мер для стабилизации цен на автомобильное топливо в стране. «Цена-то растет в рознице. Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен», — сказал глава государства на совещании с членами Кабмина.