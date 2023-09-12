За год количество возгораний возле лесов в Татарстане увеличилось почти в три раза

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С начала года в Татарстане зарегистрировано 1 090 термических точек и почти 890 возгораний на территориях рядом с лесами. На аналогичный период прошлого года произошло более 460 термоточек и более 320 возгораний. Об этом сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в Казани.

«В этом году в республике достаточно непросто проходит пожароопасный сезон в лесах», — отметил он.

Спикер напомнил, что весеннее тепло пришло раньше привычных климатических сроков, потом наступило жаркое и засушливое лето, иногда столбики термометров в дневные часы поднимались до 35-37 градусов.

Равиль Кузюров рассказал, что ограничения на посещение лесов в республике в 2023 году вводились сразу пять раз. Они действовали с 15 апреля по 5 мая, с 22 мая по 11 июня, с 16 июня по 6 июля, с 7 по 27 июля и с 31 июля по 20 августа. Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе ведомства, в этом году на территории республики был зарегистрирован один лесной пожар в Альметьевском районе. Он случился в конце мая.