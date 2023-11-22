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В Татарстане во время пожароопасного сезона произошло 942 возгорания
Пожароопасный сезон в Татарстане, несмотря на жару, прошел в штатном режиме, но напряженно. В республике во время пожароопасного сезона произошло 942 возгорания. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.
«Несмотря на жару, мы смогли не допустить крупных чрезвычайных ситуаций. Если обратиться к цифрам, в этом году пожароопасный сезон был открыт 1 апреля и закрыт 13 октября. Его продолжительность составила 196 дней. За данный период были зарегистрированы 1184 термические точки, 942 случая возгораний на приграничных к лесному фонду территориях на общей площади 56 гектаров», — сказал спикер.
Министр отметил, что в течение пожароопасного сезона в лесах велся системный космический, авиационный и наземный мониторинг пожароопасной обстановки, выполнялся комплекс мероприятий по противопожарному обустройству лесов, также осуществлялась агитационно-разъяснительная работа среди населения по соблюдению требований правил пожарной безопасности в лесах.
Он также подчеркнул, что в связи с высоким классом пожарной опасности около шести раз вводились ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.
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