В Татарстане за год в два раза выросла заболеваемость мышиной лихорадкой

Начиная с прошлого года, в Татарстане идет цикличный подъем заболеваемости геморрагической лихорадки с почечным синдромом. За шесть месяцев 2023 года заболеваемость вновь выросла. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«За полгода в республике зарегистрирован 391 случай заболевания геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Показатель заболеваемости выше показателя прошлого года в 2,1 раза», – рассказали в ведомстве.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике зарегистрировано в четыре раза больше случаев заражения мышиной лихорадкой, чем в прошлом году. Больше всего заболевших было в июне, тогда Роспотребнадзор зарегистрировал 168 случаев. Стоит отметить, что чаще всего татарстанцы заражаются лихорадкой в лесах и дома.

«В 2023 году распространению возбудителя ГЛПС способствовали благоприятные условия для роста численности и инфицированности грызунов: теплая весна, ранний сход снежного покрова. Кроме того, к росту заболеваемости привели высокая активность населения при посещении природных очагов, а также несоблюдение правил профилактики», – добавили в ведомстве.

В пресс-службе Управления сообщили, что вирус выделяется грызунами со слюной, мочой, калом. Заразиться можно, вдохнув пыль с частичками продуктов жизнедеятельности грызунов, а также употребляя загрязненные продукты или воду. Инфицирование может произойти даже если просто не вымыть руки после работ в огороде или уборки на даче. Через верхние дыхательные пути вирус попадает в легкие человека, в дальнейшем происходит распространение вируса через кровь по организму.

С момента заражения до появления первых признаков заболевания проходит от недели до двух, максимально — 40 дней. Начало заболевания похоже на обычную ОРВИ – повышается температура тела, появляется головная боль, боли в мышцах, общая слабость, иногда тошнота, рвота и жидкий стул. Может возникнуть заложенность носа, кашель, кратковременное ухудшение зрения в виде тумана и «мушек» перед глазами, боль в глазных яблоках. На третий-пятый день болезни к перечисленным симптомам присоединяются боли в пояснице и животе, иногда на коже появляется геморрагическая сыпь. Нарушается функция почек в виде уменьшения объема мочи, беспокоит жажда, сухость во рту, икота. Возможны носовые кровотечения.

В Роспотребнадзоре РТ рекомендуют при появлении первых признаков заболевания как можно скорее обратиться к врачу.

Ранее «Татар-информ» рассказывал о том, как провести лето с удовольствием и не быть покусанным клещами и не подцепить мышиную лихорадку.