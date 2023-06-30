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В четыре раза чаще в Татарстане стали заражаться мышиной лихорадкой
В Татарстане зарегистрировано в четыре раза больше случаев заражения мышиной лихорадкой, чем в прошлом году. Об этом на пресс-конференции «Татар-информу» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ, главный санитарный врач республики Марина Патяшина.
«На сегодня мы имеем 223 случая мышиной лихорадки на территории республики. Это в четыре раза выше прошлогоднего периода. 70 процентов заражения произошли на дачных участках и при посещении леса», – рассказала Марина Патяшина.
Главный санитарный врач республики попросила жителей Татарстана соблюдать меры предосторожности во время выполнения уборки на своих дачах. Особый риск заражения существует во время перебирания дров, уборки сухостоя и уборки участка.
«Продукты питания, которые мы взяли в лес, должны быть недоступны для грызунов. Не должны лежать открытыми на земле. Если вы ищите дрова, чтобы развести костер, необходимо обязательно помыть руки. Выбирайте солнечный и проветриваемый участок для отдыха», – посоветовала Патяшина.
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