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Опасные шашлыки, малярия и лихорадка из жарких стран: Роспотребнадзор о летних инфекциях
О том, как провести лето с удовольствием и не быть покусанным клещами, не подхватить малярию и лихорадку Денге в экзотических странах, а на даче не подцепить мышиную лихорадку рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе» руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.
«В 32 страны Африки без прививки от желтой лихорадки не попадешь»
Лето – одно из любимых времен года большинства, но ни в коем случае нельзя забывать об инфекциях, которые могут вас встретить на природе и в поездках. По словам Главного санитарного врача Татарстана Марины Патяшиной, перед поездкой в экзотические страны необходимо ознакомиться с инфекционными заболеваниями, которыми можно заразиться на территории этой страны.
«Это обязанность туроператора и турагента рассказать об инфекционных заболеваниях, которые могут преследовать наших жителей. Нужно понимать, что въезд в ряд стран ограничен и есть ограничительные мероприятия. Например, есть 32 страны Африки и 12 стран Южной Америки, въезд в которые запрещен, если вы не сделали обязательную прививку против желтой лихорадки», – рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе» Марина Патяшина.
Она отметила, что на территории Татарстана работает несколько пунктов, где можно привиться перед отпуском. Вакцинация проводится за две недели до поездки, а иммунитет сохраняется на протяжении всей жизни. После прививки человеку выдают международное свидетельство.
«Есть страны, при въезде в которые вакцинация не обязательна, но настоятельно рекомендуется. Это, например, вакцинация от менингакокковой инфекции, вирусного гепатита А или брюшного тифа. Более того, есть ряд стран при поездке в которые турагент говорит о том, что необходимо принимать препараты для профилактики. К примеру, от малярии. Это заболевания, которые передаются комарами в тех странах, которые являются эндемичными по малярии», – объяснила Главный санитарный врач Татарстана.
В 72 раза выросло количество случаев заболевания корью
Завозной считается и такая инфекция, как корь. Согласно международной статистике, в этом году зафиксировано 84 тысячи случаев заболевания корью. Сегодня нет ни одного уголка в мире, который являлся бы благополучным по коревой инфекции, отметила Марина Патяшина.
«В 2022 году корь была зафиксирована в 17 субъектах страны и было 102 случая, но на сегодня это уже 63 субъекта страны, а случаев – 3725. Если взять Республику Татарстан, то 2022 год был достаточно благополучным по коревой инфекции, был один завозной случай из Таджикистана. А вот в 2023 году мы имеем 72 случая кори, при том 32 заболевших ребенка», – рассказала она.
Главный санитарный врач Татастана отметила, что случаи заболевания корью регистрируются среди жителей Таджикистана, Кыргызстана и у непривитых жителей республики.
Ребенку делают прививку от кори в один год, в шесть лет проводят ревакцинацию. Взрослых сегодня обязательно вакцинируют до 55 лет и в том случае, если они относятся к группе риска. Это те, кто работает с большим количеством людей – медработники, работники сферы образования и работающие вахтовым методом.
«Сейчас в Татарстане проходит подчищающая вакцинация против кори, и мы прививаем всех ранее непривитых. Вакцины в республике достаточно, нужно только обратиться в поликлинику по месту жительства. Также напомню, что не лишним будет узнать свой прививочный статус по прививкам от дифтерии, столбняку и краснухе. Эти прививки являются обязательными. Дефтерия и столбняк делаются каждые десять лет без ограничения в возрасте, и прививка от краснухи делается девушкам до 25 лет обязательно», – объяснила она.
Кишечные инфекции, такие как вирусный гепатит А и брюшной тиф, чаще всего привозят из Индии, Таиланда, Таджикистана, Узбекистана и стран Азии. И против этих болезней тоже существует прививка.
«Она делается за две недели до поездки. Конечно, надо понимать, что, приезжая в страны, где есть высокий риск заражения инфекцией, главной остается личная гигиена. Особенно в жаркий период. Должна быть возможность помыть руки или хотя бы обработать их влажной салфеткой или кожным антисептиком. Старайтесь не покупать продукты у уличных торговцев, не есть экзотические блюда, особенно без термической обработки», – предупредила Главный санитарный врач Татарстана.
«За шесть лет мы зарегистрировали 16 случае лихорадки Денге»
В странах с большим количеством комаров возможно заражение малярией и лихорадкой Денге. Ежегодно Роспотребнадзор РТ фиксирует завозные случаи заболеваний.
«За шесть лет мы зарегистрировали 16 случае лихорадки Денге, которая была привезена в основном из Таиланда и Шри-Ланки. Малярии было девять случаев с 2018 года. Это в основном Танзания, Руанда, Республика Чад, и Республика Гана – это африканские страны. Случаев малярии у нас пока нет в этом году, есть только один случай лихорадки Денге, привезенной из Таиланда», – рассказала главный санитарный врач республики.
«Лихорадка Денге хорошо поддается лечению, но главное вовремя обратиться за медицинской помощью. Но вот от малярии у нас был даже летальный случай. Пять завозных случаев Малярии с 2020 по 2022 года были зафиксированы у жителей Татартсана после посещения таких стран, как Танзания Турция, Чад, Руанда, в том числе один случай с летальным исходом. Человек поздно обратился и у него была тяжелая форма. Любое инфекционное заболевание чревато осложнением и молниеносным течением. Доля небольшая, например, среди ста – один процент, но все-таки он может прийтись и на вас», – подчеркнула Марина Патяшина.
Чаще всего лихорадкой болеют молодые люди, которые были на отдыхе в странах с высокой степенью риска заражения этой инфекцией и столкнулись с большим количеством комаров.
«Дача – это не только отдых, но и клещи, и мыши»
Тем, кто остается отдыхать в Татарстане, Марина Патяшина посоветовала не забывать об опасности, которая может поджидать в лесу и на дачах.
«На отдыхе на природ всегда существует риск заразиться клещевыми инфекциями. Это клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз. Я бы хотела назвать эндемичные территории нашей страны с высоким риском клещевых инфекций: это Сибирь, Урал, Дальний Восток, Республика Башкортостан, Свердловская, Вологодская, Новгородская Кировская области, Удмуртия и Пермский край. Ну и 30 районов Республики Татарстан, включая Казань и Набережные Челны. Уже на сегодня с начала года зафиксировано 5834 случая присасывания клещей, при этом полторы тысячи из них у детей. Это в два раза превышает средний многолетний уровень. Мы предупреждали, что риски в этом году большие», – рассказала Марина Патяшина.
За пять месяцев этого года в Татарстане уже зафиксировали 22 случая клещевого боррелиоза. И один случай клещевого вирусного энцефалита выявлен у пятилетней девочки из Муслюмовского района, сообщила главный санитарный врач республики. Это первый случай заражения на территории Татарстана за последние несколько лет.
Марина Патяшина рекомендует за две недели до посещения районов с высоким риском заражения сделать прививку против энцефалита и через полгода провести ревакцинацию.
«Для любителей дачного отдыха существует риск заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Я не могу о ней не сказать. На сегодня мы имеем 223 случая мышиной лихорадки на территории республики. Это в четыре раза выше прошлогоднего периода. 70 процентов заражения произошли на дачных участках и при посещении леса», – рассказала Марина Патяшина.
Главный санитарный врач республики попросила жителей Татарстана соблюдать меры предосторожности во время выполнения уборки на своих дачах. Особый риск заражения существует во время перебирания дров, уборки сухостоя и уборки участка.
«Продукты питания, которые мы взяли в лес, должны быть недоступны для грызунов. Не должны лежать открытыми на земле. Если вы ищите дрова, чтобы развести костер, после этого необходимо обязательно помыть руки. Выбирайте солнечный и проветриваемый участок для отдыха», – посоветовала Марина Патяшина.
«Если шашлык не прожарен, можно заразиться сальмонеллезом»
«Если куриный шашлык не прожарен, существует большой риск заражения сальмонеллезом. Поэтому нужно внимательно следить за технологией его приготовления. Мясо нужно покупать обязательно в проверенных местах, лучше замариновать его самим. При этом маринад – это хорошая история, его микробы не любят, но с ним тоже нельзя переборщить, особенно тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом», – рассказала она.
Марина Патяшина также посоветовала есть шашлык вместе с овощами и зеленью, чтобы улучшить переваривание тяжелой пищи. А жарить шашлык лучше всего на дровах, так как в угле содержится большое количество бензопирена – это канцерогенное вещество, которое оседает на мясе, заключила Марина Патяшина.
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