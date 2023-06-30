Опасные шашлыки, малярия и лихорадка из жарких стран: Роспотребнадзор о летних инфекциях

Лето – одно из любимых времен года большинства, но ни в коем случае нельзя забывать об инфекциях, которые могут вас встретить на природе и в поездках

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В 32 страны Африки без прививки от желтой лихорадки не попадешь»

Лето – одно из любимых времен года большинства, но ни в коем случае нельзя забывать об инфекциях, которые могут вас встретить на природе и в поездках. По словам Главного санитарного врача Татарстана Марины Патяшиной, перед поездкой в экзотические страны необходимо ознакомиться с инфекционными заболеваниями, которыми можно заразиться на территории этой страны.

«Это обязанность туроператора и турагента рассказать об инфекционных заболеваниях, которые могут преследовать наших жителей. Нужно понимать, что въезд в ряд стран ограничен и есть ограничительные мероприятия. Например, есть 32 страны Африки и 12 стран Южной Америки, въезд в которые запрещен, если вы не сделали обязательную прививку против желтой лихорадки», – рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе» Марина Патяшина.

Марина Патяшина: «Есть страны, при въезде в которые вакцинация не обязательна, но настоятельно рекомендуется» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Она отметила, что на территории Татарстана работает несколько пунктов, где можно привиться перед отпуском. Вакцинация проводится за две недели до поездки, а иммунитет сохраняется на протяжении всей жизни. После прививки человеку выдают международное свидетельство.

«Есть страны, при въезде в которые вакцинация не обязательна, но настоятельно рекомендуется. Это, например, вакцинация от менингакокковой инфекции, вирусного гепатита А или брюшного тифа. Более того, есть ряд стран при поездке в которые турагент говорит о том, что необходимо принимать препараты для профилактики. К примеру, от малярии. Это заболевания, которые передаются комарами в тех странах, которые являются эндемичными по малярии», – объяснила Главный санитарный врач Татарстана.

Согласно международной статистике, в этом году зафиксировано 84 тысячи случаев заболевания корью Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В 72 раза выросло количество случаев заболевания корью

Завозной считается и такая инфекция, как корь. Согласно международной статистике, в этом году зафиксировано 84 тысячи случаев заболевания корью. Сегодня нет ни одного уголка в мире, который являлся бы благополучным по коревой инфекции, отметила Марина Патяшина.

«В 2022 году корь была зафиксирована в 17 субъектах страны и было 102 случая, но на сегодня это уже 63 субъекта страны, а случаев – 3725. Если взять Республику Татарстан, то 2022 год был достаточно благополучным по коревой инфекции, был один завозной случай из Таджикистана. А вот в 2023 году мы имеем 72 случая кори, при том 32 заболевших ребенка», – рассказала она.

Главный санитарный врач Татастана отметила, что случаи заболевания корью регистрируются среди жителей Таджикистана, Кыргызстана и у непривитых жителей республики.

«Сейчас в Татарстане проходит подчищающая вакцинация против кори, и мы прививаем всех ранее непривитых» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ребенку делают прививку от кори в один год, в шесть лет проводят ревакцинацию. Взрослых сегодня обязательно вакцинируют до 55 лет и в том случае, если они относятся к группе риска. Это те, кто работает с большим количеством людей – медработники, работники сферы образования и работающие вахтовым методом.

«Сейчас в Татарстане проходит подчищающая вакцинация против кори, и мы прививаем всех ранее непривитых. Вакцины в республике достаточно, нужно только обратиться в поликлинику по месту жительства. Также напомню, что не лишним будет узнать свой прививочный статус по прививкам от дифтерии, столбняку и краснухе. Эти прививки являются обязательными. Дефтерия и столбняк делаются каждые десять лет без ограничения в возрасте, и прививка от краснухи делается девушкам до 25 лет обязательно», – объяснила она.

Кишечные инфекции, такие как вирусный гепатит А и брюшной тиф, чаще всего привозят из Индии, Таиланда, Таджикистана, Узбекистана и стран Азии. И против этих болезней тоже существует прививка.

«Она делается за две недели до поездки. Конечно, надо понимать, что, приезжая в страны, где есть высокий риск заражения инфекцией, главной остается личная гигиена. Особенно в жаркий период. Должна быть возможность помыть руки или хотя бы обработать их влажной салфеткой или кожным антисептиком. Старайтесь не покупать продукты у уличных торговцев, не есть экзотические блюда, особенно без термической обработки», – предупредила Главный санитарный врач Татарстана.

В странах с большим количеством комаров возможно заражение малярией и лихорадкой Денге Фото: ru.freepik.com

«За шесть лет мы зарегистрировали 16 случае лихорадки Денге»

В странах с большим количеством комаров возможно заражение малярией и лихорадкой Денге. Ежегодно Роспотребнадзор РТ фиксирует завозные случаи заболеваний.

«За шесть лет мы зарегистрировали 16 случае лихорадки Денге, которая была привезена в основном из Таиланда и Шри-Ланки. Малярии было девять случаев с 2018 года. Это в основном Танзания, Руанда, Республика Чад, и Республика Гана – это африканские страны. Случаев малярии у нас пока нет в этом году, есть только один случай лихорадки Денге, привезенной из Таиланда», – рассказала главный санитарный врач республики.

«Лихорадка Денге хорошо поддается лечению, но главное вовремя обратиться за медицинской помощью. Но вот от малярии у нас был даже летальный случай. Пять завозных случаев Малярии с 2020 по 2022 года были зафиксированы у жителей Татартсана после посещения таких стран, как Танзания Турция, Чад, Руанда, в том числе один случай с летальным исходом. Человек поздно обратился и у него была тяжелая форма. Любое инфекционное заболевание чревато осложнением и молниеносным течением. Доля небольшая, например, среди ста – один процент, но все-таки он может прийтись и на вас», – подчеркнула Марина Патяшина.

Чаще всего лихорадкой болеют молодые люди, которые были на отдыхе в странах с высокой степенью риска заражения этой инфекцией и столкнулись с большим количеством комаров.

За пять месяцев этого года в Татарстане уже зафиксировали 22 случая клещевого боррелиоза Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Дача – это не только отдых, но и клещи, и мыши»

Тем, кто остается отдыхать в Татарстане, Марина Патяшина посоветовала не забывать об опасности, которая может поджидать в лесу и на дачах.

«На отдыхе на природ всегда существует риск заразиться клещевыми инфекциями. Это клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз. Я бы хотела назвать эндемичные территории нашей страны с высоким риском клещевых инфекций: это Сибирь, Урал, Дальний Восток, Республика Башкортостан, Свердловская, Вологодская, Новгородская Кировская области, Удмуртия и Пермский край. Ну и 30 районов Республики Татарстан, включая Казань и Набережные Челны. Уже на сегодня с начала года зафиксировано 5834 случая присасывания клещей, при этом полторы тысячи из них у детей. Это в два раза превышает средний многолетний уровень. Мы предупреждали, что риски в этом году большие», – рассказала Марина Патяшина.

За пять месяцев этого года в Татарстане уже зафиксировали 22 случая клещевого боррелиоза. И один случай клещевого вирусного энцефалита выявлен у пятилетней девочки из Муслюмовского района, сообщила главный санитарный врач республики. Это первый случай заражения на территории Татарстана за последние несколько лет.

Марина Патяшина рекомендует за две недели до посещения районов с высоким риском заражения сделать прививку против энцефалита и через полгода провести ревакцинацию.

«Продукты питания, которые мы взяли в лес, должны быть недоступны для грызунов. Не должны лежать открытыми на земле» Фото: ru.freepik.com

«Для любителей дачного отдыха существует риск заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Я не могу о ней не сказать. На сегодня мы имеем 223 случая мышиной лихорадки на территории республики. Это в четыре раза выше прошлогоднего периода. 70 процентов заражения произошли на дачных участках и при посещении леса», – рассказала Марина Патяшина.

Главный санитарный врач республики попросила жителей Татарстана соблюдать меры предосторожности во время выполнения уборки на своих дачах. Особый риск заражения существует во время перебирания дров, уборки сухостоя и уборки участка.

«Продукты питания, которые мы взяли в лес, должны быть недоступны для грызунов. Не должны лежать открытыми на земле. Если вы ищите дрова, чтобы развести костер, после этого необходимо обязательно помыть руки. Выбирайте солнечный и проветриваемый участок для отдыха», – посоветовала Марина Патяшина.

Жарить шашлык лучше всего на дровах, так как в угле содержится большое количество бензопирена – это канцерогенное вещество, которое оседает на мясе Фото: © «Татар-информ»

«Если шашлык не прожарен, можно заразиться сальмонеллезом»

«Если куриный шашлык не прожарен, существует большой риск заражения сальмонеллезом. Поэтому нужно внимательно следить за технологией его приготовления. Мясо нужно покупать обязательно в проверенных местах, лучше замариновать его самим. При этом маринад – это хорошая история, его микробы не любят, но с ним тоже нельзя переборщить, особенно тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом», – рассказала она.

Марина Патяшина также посоветовала есть шашлык вместе с овощами и зеленью, чтобы улучшить переваривание тяжелой пищи. А жарить шашлык лучше всего на дровах, так как в угле содержится большое количество бензопирена – это канцерогенное вещество, которое оседает на мясе, заключила Марина Патяшина.