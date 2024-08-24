В Татарстане за две недели завершили капремонт 105 многоквартирных домов

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В 22 муниципалитетах Татарстана за последние две недели завершены работы по капитальному ремонту 105 многоквартирных жилых домов. Об этом на традиционном совещании в Доме Правительства республики рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами региона Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Всего капремонт завершен в 257 жилых домах. Работы продолжаются на 490 объектах в 33 муниципальных образованиях. При этом выполнение строительно-монтажных работ достигает 86%, а сезонных видов работ — 84%, уточнил докладчик.