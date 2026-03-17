В Татарстане за два месяца на исполнение нацпроектов выделили 3,2 млрд рублей

За январь и февраль 2026-го на исполнение национальных проектов в Татарстане направили 3,2 млрд рублей, или 6,1% от запланированного на текущий год. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.

В основном средства выделены по нацпроектам «Семья» – 2,4 млрд рублей, «Молодежь и дети» – 602,6 млн, «Эффективная и конкурентная экономика» – 142,6 млн и «Продолжительная и активная жизнь» – 30,8 млн.

Всего в этом году на реализацию национальных проектов в бюджете Татарстана предусмотрены ассигнования в размере 53,0 млрд рублей. Речь идет о 28,8 млрд рублей за счет федерального бюджета и 24,2 млрд рублей – республиканского.

Татарстан в 2026 году участвует в реализации 12 нацпроектов. Это «Семья», «Молодежь и дети», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь», «Туризм и гостеприимство», «Инфраструктура для жизни», «Беспилотные авиационные системы», «Экологическое благополучие», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Эффективная и конкурентная экономика», «Экономика данных и цифровая трансформация» и «Международная кооперация и экспорт».