«Ведомости»: Власти планируют сократить расходы федерального бюджета на 10%

Министр финансов РФ Антон Силуанов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Министерство финансов России в начале текущего года уведомило министерства и ведомства о необходимости урезать расходы на 10%, чтобы не допустить расширения дефицита федерального бюджета. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на три информированных источника, данные которых подтвердил высокопоставленный федеральный чиновник.

В Минфине РФ подтвердили изданию существование планов по сокращению расходов бюджета. По словам представителя ведомства, приоритизация расходов на фоне изменения параметров бюджетного правила поможет избежать дополнительного увеличения государственных заимствований, обеспечит долгосрочную устойчивость финансов государства и не приведет к ужесточению денежно-кредитной политики.

Сотрудник Минфина уточнил, что на данный момент сокращение расходов обсуждается с отраслевыми ведомствами. Он заверил, что прорабатываемые решения не затрагивают выполнение государством принятых обязательств перед гражданами, а также финансовое обеспечение затрат на оборону и безопасность страны, нужды специальной военной операции и поддержку семей участников спецоперации.

«Пришло поручение всем ФОИВам (федеральным органам исполнительной власти – прим. Т-и) дать предложения по сокращению вообще всех расходов на 10%», – сообщил в связи с этим правительственный источник «Ведомостей». По его данным, Правительство страны в данный момент принимает окончательное решение, какие именно статьи расходов можно сократить.

В свою очередь другой осведомленный о планах кабинета источник пояснил, что существует понимание о необходимости уменьшить финансирование национальных проектов. Вместе с тем сокращение расходов не затронет самые приоритетные направления – социальной политики, обороны и безопасности, добавил он.

Источники газеты солидарно утверждают, что урезание расходов – вынужденная мера на фоне значительного уменьшения нефтегазовых доходов федерального бюджета в начале года, призванная помочь удержать наметившееся расширение бюджетного дефицита.