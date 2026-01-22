Татарстан направит 53 млрд рублей на реализацию нацпроектов в этом году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Республика Татарстан в 2026 году продолжит работу по социально-экономическому развитию региона, направив 53 млрд рублей на реализацию 45 региональных проектов в рамках 12 национальных проектов.

Выделенные средства будут направлены на повышение качества жизни татарстанцев. Речь идет о таких сферах, как здравоохранение, образование, культура, экология, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство.

В рамках нацпроектов «Инфраструктура для жизни» и «Экология» благоустроят 42 парка и сквера, модернизируют 17 объектов инженерной инфраструктуры, а также завершат рекультивацию иловых полей Казани и расчистку русла реки Мелекески в Набережных Челнах.

Нацпроекты «Все лучшее детям» и «Семья» направлены на заботу о семье и подрастающем поколении. По ним в республике построят шесть детских садов, завершат ремонт двух дошкольных учреждений и 36 школ в муниципальных районах республики, а также капитальный ремонт Колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н. В. Лемаева в Нижнекамске и Арского педагогического колледжа имени Габдуллы Тукая в Арске.

По региональному проекту «Семейные ценности» будут построены четыре школы искусств и отремонтированы 22 объекта культуры. Это шесть сельских домов культуры, две школы искусств, девять библиотек, три музея и два театра – Театр юного зрителя и Казанский государственный театр юного зрителя.

Не останутся без внимания и транспортная инфраструктура, социальная поддержка населения и предпринимательство: в Татарстане продолжится строительство и реконструкция автомобильных дорог и мостов, оснащение учреждений современным оборудованием, цифровизация социальных отраслей экономики, реализация мер поддержки семей с детьми и предпринимателей.

Важной составляющей работы в рамках реализации нацпроектов останутся мероприятия по профессиональному и патриотическому воспитанию молодёжи, а также проекты, направленные на повышение производительности труда во всех отраслях экономики республики.

Татарстан в 2026 году участвует в реализации 12 национальных проектов: «Семья», «Молодежь и дети», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь», «Туризм и гостеприимство», «Инфраструктура для жизни», «Беспилотные авиационные системы», «Экологическое благополучие», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Эффективная и конкурентная экономика», «Экономика данных и цифровая трансформация» и «Международная кооперация и экспорт».