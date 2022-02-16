В Татарстане за день вновь выявлено свыше 3,7 тыс. случаев коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 3746 новых случаев коронавируса Covid-19 — это немного больше, чем накануне (3727). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Триста пятьдесят четыре человека госпитализировано. Детей до 18 лет [среди заболевших] — 315 человек», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заразившихся зарегистрировано в Казани, где заболели 1588 человек. В Набережных Челнах отмечен 551 случай болезни. В Зеленодольском районе заразились 212 человек, в Нижнекамском — 172, а в Нурлатском — 166. Всего инфицированные выявлены в 44 муниципалитетах региона.

Таким образом, по данным на 16 февраля 2022 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 80 629 случаев заболевания. Выздоровел 50 871 житель Татарстана, причем 2794 излечились за минувшие сутки.

Вакцинированы в общей сложности 2 440 640 татарстанцев, прирост числа вакцинаций за день составил 2914. Обеими дозами привиты 1 902 100 человек. Прошли ревакцинацию 226 829 жителей республики.

В России заболеваемость коронавирусом также продолжает расти из-за распространения омикрон-штамма, о чем сообщало ИА «Татар-информ».