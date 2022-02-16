В России заболеваемость Covid-19 за сутки выросла более чем на 12 тыс. случаев

В России за сутки выявили 179 284 новых случая заражения коронавирусом, что более чем на 12 тыс. превышает число случаев, зарегистрированных накануне. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

При этом больше всего заражений выявлено в Санкт-Петербурге (17 151), Москве (11 262) и

Красноярском крае (7193).

В то же время количество госпитализаций с коронавирусом составило 19 573. Это на 10,3% меньше по сравнению с 15 февраля.

Кроме того за последние сутки полностью поправилось 172 468 человек. В общей сложности 748 пациентов умерли.

Наибольшее количество заражений в мире сейчас приходится на штамм коронавируса B.1.1.529 с 32 мутациями, который был впервые обнаружен в Ботсване и получил название по греческой букве «омикрон».

Вариант отличается более высокой контагиозностью по сравнению с предшественниками. Эксперты отмечают, что заболевшие этой мутацией коронавируса начинают заражать людей уже спустя несколько часов после инфицирования.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что штамм «омикрон» выявлен во всех регионах России.