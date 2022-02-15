В Татарстане за день выявлено еще более 3,7 тыс. случаев Covid-19

За прошедшие сутки в Татарстане подтвердилось еще 3727 случаев коронавирусной инфекции, 324 из заболевших — дети. 416 человек госпитализированы, сообщает Минздрав РТ.

1846 случаев пришлось на Казань, 563 — на Челны, 252 — на Альметьевский район, 254 — на Нижнекамский. Следующими в антирейтинге идут Чистопольский район, где подтвердилось 98 случаев, Азнакаевский — 64, Бугульминский — 57, Лениногорский — 49, Зеленодольский — 48, Тукаевский — 42, Нурлатский — 40. В общей сложности новые пациенты с Covid-19 за день обнаружены в 35 районах республики.

За время пандемии в РТ коронавирусом заразились 76 883 человека. Из них 48 077 уже выздоровели, в том числе 2032 — за прошедший день.

Первую прививку от Covid-19 сделали 2 437 726 татарстанцев, 1 902 100 прошли полный курс вакцинации. Ревакцинировалась 221 тыс. человек.