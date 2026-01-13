news_header_top
Руc Тат
Экономика 13 января 2026 19:35

В Татарстане за 11 месяцев произведено сельхозпродукции на 375 млрд рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане за первые 11 месяцев 2025 года произведено сельхозпродукции на 375 млрд рублей, что на 7,2% больше, чем в сопоставимых ценах к уровню января – ноября 2024 года. Соответствующие данные приведены в докладе о социально-экономическом положении республики, опубликованном Татарстанстатом.

Объем производства скота и птицы на убой в живом весе в январе – ноябре 2025 года составил 457 тыс. тонн (+3,4% год к году), молока – 2,2 млн тонн (+3,6%), яиц – 1,5 млрд штук (+2,1%).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что производство молока в Татарстане по итогам 2025 года выросло до 2,37 млн тонн.

