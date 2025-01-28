В Татарстане хотят в ближайшие годы установить более тысячи цифровых домофонов

В Татарстане планируют в ближайшие годы установить 1,1 тыс. систем экстренного оповещения населения (75% от общего объема). В частности, речь идет о цифровых домофонах в многоквартирных домах, которые смогут быстро информировать жителей о ЧС, например, про угрозу со стороны БПЛА. Эти меры значительно повысит уровень безопасности и скорость реагирования на чрезвычайные события, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

В министерстве отметили, что сейчас быстрее всего оповещают о ЧС через официальное приложение МЧС. Его можно бесплатно установить на смартфон.

Цифровой домофон, также известный как IP-домофон, отличается от традиционных устройств тем, что все домофонные трубки подключаются к одной линии, проходящей по стояку подъезда. В отличие от обычных домофонов, данные в цифровых домофонах передаются как через локальную сеть, так и через интернет. Это позволяет жильцам наблюдать за пространством перед подъездом прямо из своих квартир, управлять доступом через смартфон или компьютер, а также получать уведомления о происшествиях.

«Собственники многоквартирных домов могут инициировать замену домофона на общем собрании и оформить соответствующий протокол. При этом стоимость услуги в счете ЖКХ останется неизменной», — отметил министр цифрового развития РТ, Айрат Хайруллин.

Как добавили в министерстве, цифровые домофоны особенно важны в экстренных ситуациях, так как они могут оперативно уведомлять жителей о возникающих угрозах и автоматически открывать двери для эвакуации в безопасные зоны, взаимодействуя с дежурными службами МЧС.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поручил проработать вопрос с СМС об атаке БПЛА. Как отметил руководитель республики, у населения возникают справедливые нарекания насчет времени получения сообщений. В связи с этим он сказал, чтобы МЧС и Минцифры Татарстана изучили возможности более четкой организации этой работы.

В свою очередь, президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов поручил массово ставить в домах домофоны, оповещающие о ЧС.