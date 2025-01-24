news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Общество 24 января 2025 20:06

Минниханов поручил проработать вопрос с смс об атаке БПЛА

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил МЧС РТ и Минцифры республики решить вопросы по смс-оповещениям об атаках БПЛА. Его слова прозвучали на заседании итоговой коллегии Минцифры РТ.

«У населения возникают справедливые нарекания по поводу времени получения смс-оповещений. Нужно обратить особое внимание на данный вопрос», – заявил он.

Нарекания, по его словам, связаны со временем получения оповещений. Он поручил МЧС и Минцифры Татарстана изучить возможности более четкой организации этой работы.

Во время того же заседания президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов поручил массово ставить в домах домофоны, оповещающие о ЧС.

#минцифры рт #Рустам Минниханов #атака беспилотников
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Работу сохраним, о семье позаботимся: в РТ выплаты контрактникам подняли до 2,8 млн

Работу сохраним, о семье позаботимся: в РТ выплаты контрактникам подняли до 2,8 млн

23 января 2025
«Наши машины дорожают и будут дорожать»: остановится ли экспансия «китайцев» в России

«Наши машины дорожают и будут дорожать»: остановится ли экспансия «китайцев» в России

23 января 2025