Хайруллин обсудил со студентами в Казани роль искусственного интеллекта

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Глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин 28 января встретился со студентами 2 и 3 курса казанского института информационных технологий и интеллектуальных систем, с которыми обсудил роль искусственного интеллекта в повседневной жизни. Студенты активно задавали вопросы о применении ИИ, его истории и влиянии, сообщает пресс-служба министерства.

В процессе общения участники дискутировали и обменивались мнениями. Так, Хайруллин спросил будущих программистов о том, почему именно сейчас произошел резкий скачок в цифровом и информационном плане, и как сильно на это повлияли нейросети.

Также участники обсудили тенденции в области ИИ и дали советы о том, как лучше понять и освоить эту область цифровизации. Лекция доказала, что подобные формы взаимодействия помогают студентам глубже разбираться в сложных темах и развивать критическое мышление и аналитические навыки.

Цель прошедшего мероприятия - помочь студентам понять важность овладения нейросетью и его роль в достижении успеха в профессиональной сфере. Как отметил Хайруллин, специалисты, умеющие правильно интегрировать ИИ в свою работу, обладают большими преимуществами в профессии.