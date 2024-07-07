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В Татарстане хотят расширить промпарк «Тура 2.0»
В Зеленодольском районе ведется работа по расширению промышленного парка «Тура 2.0». Об этом со ссылкой на главу муниципалитета Михаила Афанасьева сообщает ТАСС.
По словам Афанасьева, территории уже распределены, и сейчас проводятся необходимые процедуры.
«Мы видим, четко понимаем, какое количество резидентов, кто это будет и какие планы по освоению территорий в ближайшей перспективе. <...> У нас есть поручение Раиса нашей республики [Рустама Минниханова] по поиску возможностей и территорий, земель по расширению парка за счет прилегающих территорий. Этой работой мы занимаемся», — заявил собеседник агентства.
Глава района отметил, что сейчас число резидентов площадки составляет порядка 10. Одним из них, к примеру, является компания из Екатеринбурга, которая возводит индустриальный парк «Дружба». В конце марта, напомним, проект 1-й очереди строительства логокомплекса прошел экспертизу.
Документ об образовании индустриального парка в марте этого года подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин, о чем ранее сообщал «Татар-информ». Решение принято для развития объектов промышленной инфраструктуры в регионе.
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