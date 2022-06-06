В Татарстане выявлено минимальное за полгода число случаев коронавируса

В Татарстане выявлено минимальное с 13 января текущего года число случаев коронавируса — 108 (накануне было зафиксировано 110 заражений). Это следует из данных, размещенных на сайте стопкоронавирус.рф.

При этом доля пациентов, которым понадобилась госпитализация, уменьшилась: в больницы доставлены 27 человек по сравнению с 38 за предыдущие сутки.

Всего по данным на 6 июня 2022 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 150 755 случаев заболевания. Выздоровели 146 049 жителей Татарстана, причем за последний день излечились 74 пациента.

За день в регионе официально не зарегистрировано ни одного нового умершего от Covid-19. Таким образом, общее число признанных скончавшимися от коронавируса в республике по-прежнему равняется 1995.

Вместе с тем из данных Росстата известно, что разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 наблюдается в большинстве субъектов Федерации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане отменяется введенный из-за пандемии масочный режим.