В Татарстане отменяется масочный режим

Фото: архив «Татар-информ»

В Республике Татарстан приостанавливается действие масочного режима, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«На фоне снижения заболеваемости Covid-19 Оперативным штабом республики принято решение о приостановлении обязательного ношения масок в общественных местах», — пояснила собеседница агентства.

По поручению Президента РТ Рустама Минниханова «готовятся изменения в постановление Правительства Татарстана», уточнила она.

«Темп прироста количества заболевших [коронавирусом] снизился с 3,5% до 0,08%, и это очень хороший показатель», —заметила в связи с этим руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Приятно, что у нас успокоилась заболеваемость по внебольничным пневмониям. <…> количество заболевших внебольничными пневмониями вернулось к доковидному периоду», — подчеркнула главный санитарный врач республики.

Руководитель татарстанского Роспотребнадзора добавила, что показатель тестирования на коронавирус превышает нормативный и составляет 210 на 100 тыс. населения, а «количество лиц с положительным результатом составляет всего 0,6%».

«Поэтому совокупность этих факторов позволила принять решение, что мы не отменяем, а приостанавливаем обязательный масочный режим на территории Республики Татарстан», — резюмировала Марина Патяшина.